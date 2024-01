I calciatori iniziano a capire che l’Arabia non era poi tutto ’sto Bengodi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Karim se ne è andato e non ritorna più. Anzi torna, è mica un Marco qualsiasi su un treno delle 7.30. Anche perché Benzema non è tipo da prendere il treno, per giunta di mattino presto, e molto probabilmente a Laura Pausini frega poco o nulla del calcio saudita, quindi non c’è il rischio di sentire storpiata “La solitudine”. Eppure ce ne sarebbe bisogno, perché c’è una gran solitudine calcistica in Arabia Saudita. Del calcio saudita sembra infatti fregare poco anche al pubblico, saudita e internazionale. L’interesse si accende solo due volte l’anno, nei mesi di calciomercato. E’ troppa la curiosità di sapere quanto riescono a spendere questi ricconi per un campione o presunto tale. Siamo europei, ci concediamo un po’ di snobismo almeno nel calcio. Chi a Riad e zone limitrofe invece c’è già si sta iniziando a chiedere se davvero essere lì e vedere lievitare a dismisura il conto in ...