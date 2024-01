Honor Magic 6 Lite disponibile | smartphone budget con super batteria

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) –è un telefono che si distingue per il suo ampio schermo AMOLED di 6,78 pollici, con una risoluzione di 1.5K+ (2.652 x 1200 pixel), una profondità di colore di 10 bit e un refresh rate di 120 Hz. Questo display è salvaguardato da un innovativo sistema di tripla protezione che rinforza il display, il telaio e gli scomparti interni, proteggendo il dispositivo in caso di cadute. Un pratico lettore di impronte digitali è situato sul lato del telefono, le cui dimensioni sono 163,6 x 75,5 x 7,98 mm, con un peso di circa 185 grammi. Sotto il cofano,vanta lo Snapdragon 6 Gen 1 di Qualcomm, un chipset octa-core a 4 nm che raggiunge una frequenza massima di 2,2 GHz. È supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono ...

I prossimi HONOR 90 GT e HONOR Magic 6 Porsche Design si mostrano in alcuni leak che ne svelano Design e specifiche tecniche. L'articolo HONOR 90 ... (tuttoandroid)

adesso conosciamo molto bene il design del prossimo HONOR Magic 6 Pro, sia per quanto riguarda il fronte che il retro. Come riportato da ... (optimagazine)

HONOR Magic6 Lite è disponibile da oggi in Italia con offerta di lancio e coupon : ecco come approfittare di 100 euro di sconto ... (tuttoandroid)

Il nuovissimoMagic6 Lite è l'ultimo arrivato della serieche si caratterizza per una qualità di visualizzazione di alto livello, nuove capacità fotografiche e performance di batteria e hardware ...Recensione6 Lite: super batteria con Snapdragon 6 gen 1! - VIDEO 18 Android 02 GenHONOR ha annunciato con entusiasmo il debutto del nuovissimo HONOR Magic6 Lite, un’aggiunta di prestigio alla già acclamata serie Magic. Con una straordinaria qualità visiva, capacità fotografiche inn ...Come si può vedere dalla scheda tecnica, Honor Magic 6 Lite è un dispositivo concreto, che si distingue per il design elegante e lo schermo curvo AMOLED da 6,78 pollici con angoli arrotondati e una ...