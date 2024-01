Hong Kong | Jimmy Lai a processo | si dichiara non colpevole

(Di martedì 2 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il magnate dell'informazione die attivista per la democraziaLai si èto ''non'' rispetto a tutte le accuse mosse nei suoi confronti nelche è ripreso oggi. 76 anni, in carcere dal 2020,Lai rischia l'ergastolo, la pena massima, se verrà riconosciutodi aver violato

Il magnate dell'informazione rischia l'ergastolo se verrà riconosciuto colpevole di aver violato le leggi sulla sicurezza nazionale Il magnate dell'informazione die attivista per la democrazia Jimmy Lai si è dichiarato ''non colpevole'' rispetto a tutte le accuse mosse nei suoi confronti nel processo che è ripreso oggi. 76 anni, in carcere dal 2020, ...Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi, pesante( - 1,76%); deboli Singapore e Kuala Lumpur con cali dello 0,3%. mentre Jakarta guadagna lo 0,2% e Bangkok sale dell'1%. In ...Hong Kong cede l'1,8%, Shanghai lo 0,4% e Shenzhen lo 0,7% mentre Seul e Sydney sono salite dello 0,5%. In Europa dove in mattinata sono attesi i dati sugli indici pmi manifatturieri e nel corso della ...Il magnate pro-democrazia Jimmy Lai si è dichiarato a Hong Kong «non colpevole» durante il suo processo per attentato alla sicurezza nazionale.