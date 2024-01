Hermoso tre ore in Tribunale | «Il bacio di Rubiales è stato inaspettato e per nulla consensuale»

(Di martedì 2 gennaio 2024) La calciatrice spagnola Jenniè stata convocata dal giudice delNazionale Francisco de Jorge per testimoniare in merito a quanto accaduto con Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola, durante la premiazione della finale dei Mondiali femminili. Marca scrive: “La campionessa del mondo ha confermato al giudice che ildatole danon erae che ha subito pressioni quando le èchiesto di difendere l’uomo pubblicamente. «E’ andato tutto bene. Tutto resta nelle mani della giustizia. Grazie mille per il supporto. Èlungo… il processo farà il suo corso», ha detto all’uscita. Ha trascorso circa tre ore nelnazionale. Secondo fonti legali,ha ...

