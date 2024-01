Harry Potter | il caffè scozzese in cui J K Rowling ha scritto la saga riapre dopo un devastante incendio

(Di martedì 2 gennaio 2024) The Elephant House, ilin cui J.K.scrisse buona parte delladitre anniilche lo ha distrutto. The Elephant House, ilin cui J.K.scrisse buona parte delladi, riapriràquasi tre anni dalche lo ha distrutto. L'Elephant House di Edimburgo, in Scozia, è stato chiuso nell'agosto 2021 a seguito di unscoppiato nel seminterrato, successivamente diffusosi all'interno del locale, che ha causato gravi danni al ...

Nel 2017 Alex , allora undicenne, era scomparso in Spagna insieme alla mamma e al nonno hippie. Ritrovato sei anni dopo in Francia, è di nuovo a casa ... (ilgiornale)

La star inglese ha svela to la scena più difficile che ha dovuto girare nei panni di Sirius Black, e non è quella che i fan di Harry Potter si ... (movieplayer)

The Elephant House, il caffè scozzese in cui J. K. Rowling scrisse buona parte della saga di Harry Potter, riaprirà dopo quasi tre anni dal devastante incendio che lo ha distrutto. L'Elephant House di Edimburgo, in Scozia, è stato chiuso nell'agosto 2021 a seguito di un incendio scoppiato nel seminterrato, successivamente diffusosi all'interno del locale, che ha causato gravi danni al locale. A 91 anni, John Williams, compositore delle colonne sonore iconiche di Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter e molto altro, ritratta i suoi precedenti commenti sul suo pensionamento. La carriera del leggendario compositore si estende per sette decenni, che lo hanno portato a collaborare spesso con registi come Steven Spielberg e George Lucas. Quale dei due presidi di Hogwarts ti somiglia di più? Scoprilo rispondendo alle domande di questo quiz!