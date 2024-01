Harley-Davidson | 120 anni di gloria

Leggi su panorama

(Di martedì 2 gennaio 2024) Compleanno importante per un marchio che va oltre le due ruote. Un‘icona del mito americano, della ribellione e dell’avventura, che è diventata status symbol per milioni di rider. È più di una moto, è più di un brand: è l’icona stessa del mito americano, la materializzazione della libertà, della ribellione e dell’avventura. La casa motociclisticaha compiuto quest’anno i suoi primi 120. Fondata nel 1903 a Milwaukee, nel Wisconsin, da William S.e dai fratelli Arthur e Walter, ha iniziato la sua avventura con una visione: creare moto potenti, iconiche e durature che riuscissero a dare a chi le guida sensazioni uniche. La visione è diventata realtà, se consideriamo anche come il fascino e l’immagine delleabbiano ...