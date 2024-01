Hamas disposta a rilasciare 40 ostaggi in cambio di 120 prigionieri palestinesi

(Di martedì 2 gennaio 2024)sarebbe disponibile a liberare 40nelle sue mani a Gaza indel rilascio di 120detenuti in Israele. Lo riporta un articolo dell'agenzia Arab World Press (Awp) - ...

Secondo le fonti, i negoziatori diavevano chiesto un giorno di cessate il fuoco per ogni ostaggio rilasciato, richiesta respinta da Israele. "I colloqui a cinque tra Egitto, Qatar, Stati Uniti,...In una nota l'Idf spiega che nel quartiere di Sheikh Radwan le forze speciali hanno preso il controllo del cosiddetto avamposto orientale di, composto da 37 edifici "nel cuore della popolazione ...Hamas sarebbe disponibile a liberare 40 ostaggi nelle sue mani a Gaza in cambio del rilascio di 120 palestinesi detenuti in Israele.Arrivati ieri nella Striscia di Gaza 163 camion di aiuti dai valichi di Rafah e Kerem Shalom. Tunisia: sventate 13 partenze di migranti verso l’Italia ...