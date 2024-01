Guerra ultime notizie Ucciso in raid a Beirut numero due di Hamas Esercito Israele | «Siamo in stato di allerta elevata»

... Yoav Gallant, si sono consultati prima di una riunione del gabinetto dia Tel Aviv. Il ... Nellesettimane, era comparso spesso sui media internazionali per commentare la strategia di ...Dopo lasi trasferì a Roma per lavorare come autoferrotranviere presso la Stefer, che poi ...era un punto di riferimento per noi - conclude Possanzini - ricordo che in una delle sue...Numeri da capogiro per una guerra che ormai va avanti da quasi due anni. Il massiccio attacco russo della scorsa notte e stamattina contro ...Al Arouri era un nemico temuto da Israele e Usa: sapeva di essere nella lista di morte, e non si nascondeva, considerando di essere protetto a Beirut con l'aiuto degli Hezbollah e dei pasdaran iranian ...