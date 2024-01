Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Adnkronos) – Israele si prepara a combattere per tutto il 2024 in una guerra che non è destinata a concludersi in tempi brevi. Agli annunci del ... ()

Pubblicato il 1 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Israele si prepara a combattere per tutto il 2024 in una guerra che non è destinata a concludersi in ... (dayitalianews)

Quarantanove in meno di Aida dove i nonni si rifugiarono da 43 diversi villaggi dopo la nascita die ladel 1948. La memoria di quella migrazione forzata si rinnova, però, generazione ......al suo seguito saranno sostituite dalla nave d'assalto anfibia Uss Bataan e dalle navi da... 02 gen 00:57 Libano, Hezbollah: 4 combattenti uccisi da raidHezbollah afferma che quattro sui ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, martedì 2 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...