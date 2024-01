Guasticce | don Ramon Guidetti | “Bergoglio è un gesuita massone e un usurpatore | il vero Papa è Benedetto XVI” | scomunicato

Ramon Guidetti, parroco di, in provincia di Livorno, in una vibrante omelia QUI durante la Messa celebrata il 31 dicembre 2023 ha dichiarato che Bergoglio non è il papa, bensì un ...Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a(Livorno) è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti per avere sostenuto durante un'omelia che Papa Francesco "non è il ...Don Ramon Guidetti, sacerdote livornese, 48 anni, parroco a San Ranieri a Guasticce dal 2017, durante la celebrazione della messa del 31 dicembre ...Don Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce (Livorno) è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti per avere sostenuto durante un'omelia che Papa Francesco "non è il P ...