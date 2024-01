“Guardate bene | è incinta” Inizio 2024 col botto per la vip della tv | dal vestito spunta il pancino

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) La notizia più bella potrebbe essere confermata ufficialmente nelle prossime ore dalla viptv, infatti i suoi follower anche famosi sono convinti che possa essere. Nella foto con suo marito i due si baciano in maniera romantica per salutare l’ultimo giorno del 2023 e festeggiare alla grande l’arrivo del. Ma tutti si sono soffermati soprattutto sul suo. Infatti, è sembrato essere alquanto sospetto e la viptv sarebbe, stando alle voci che stanno circolando in queste ore. Non siamo in presenza di annunci da parteragazza, che però potrebbe aver detto implicitamente qualcosa. Il suo abito di colore rosso non è riuscito a nascondere ile chissà se tra poco non giungeranno altre ...