Gualtieri | chiusura cantieri e rifiuti obiettivi per il 2024 

(Di martedì 2 gennaio 2024) AGI - "Nel 2024 chiuderemo tantie riporteremo i trasporti a livello accettabile. Si apre la fase delle nuove linee e dell'ampliamento. Così come sui. Questo è stato un Natale che è andato bene. Vogliamo completare la rivoluzione e arrivare al Giubileo a pieno regime". Parola del sindaco di Roma, Roberto, che è intervenuto in diretta tv alla trasmissione 'Tagada'' su La7. "Resta l'inquietudine per incendio di Malagrotta e di quello di 18 mesi prima oltre che dei due nella precedente consiliatura", ha sottolineato. "Dobbiamo tenere alto il livello di attenzione contro la criminalità". Il sindaco ha poi augurato "buon lavoro a Mario De Sclavis, nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono sicuro che con la sua lunga esperienza e indiscutibile competenza saprà guidare il processo di ...

cantieri e rifiuti obiettivi per il ...Unadi anno positiva per la Cisl di Roma e del Lazio. Se accetta la sfida, la invito a ... Poi c'è Robertoche col deliberone di Natale ha aumentato i servizi del Comune dai diritti ...Vogliamo completare la rivoluzione e arrivare al Giubileo a pieno regime". Parola del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che è intervenuto in diretta tv alla trasmissione 'Tagada'' su La7. "Resta ...Come previsto sarà Ama a realizzare i cinque nuovi impianti rifiuti di Roma compresi nel Decreto Aiuti. La Giunta Capitolina ha approvato due delibere presentate dall’assessora all’Ambiente, Sabrina A ...