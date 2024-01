Grave insufficienza respiratoria | bimbo trasferito al ‘Santobono’ con l’elisoccorso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi sei anni di un comune della provincia di Benevento è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Pio del capoluogo in quanto affetto da una severa patologia pneumonologica consistente in unae patologia neuromuscolare. I sanitari del San Pio, dopo essersi consultati con uno specialista pneumonologo, proceduto alla stabilizzazione del piccolo hanno disposto per l’immediato trasferimento presso il più attrezzato Santobono di Napoli, l’ospedale pediatrico di riferimento per il Mezzogiorno. Un elicottero del servizio regionale di eliambulanza è quindi intervenuto per il prelievo del piccolo dall’eliporto di viale Delcogliano per il trasbordo presso l’ospedale sul Vomero a Napoli. A quanto si è appreso il piccolo, ...