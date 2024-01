Grave incidente a Ostia | scontro frontale tra due auto | due feriti in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 gennaio 2024) Bilancio tremendo per Capodanno a Roma. Non solo l’mortale costato la vita allo chef Antonello Mochi: a, qualche ora prima, due persone sono finite in gravi condizioni dopo unavvenuto in Via Tancredi Chiaraluce. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarli dalle lamiere. E’ questa la cronaca del bruttissimoavvenuto aad una manciata di ore dalla fine dell’anno. Complessivamente sono state quattro le persone rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale – repertorio/(ilcorrieredellacitta.com)L’impatto,, tra duevetture, è avvenuto poco prima delle ore 21.00 del 31 dicembre 2023 in Via Tancredi Chiaraluce, sul ...