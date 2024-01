Grande Fratello | Massimiliano Varrese | Ho portato l' hip-hop in Italia e sul web si sprecano i commenti!

(Di martedì 2 gennaio 2024) Durante una chiacchierata al GF,ha dichiarato che nella sua carriera ha avuto grandi soddisfazioni, come quella di averl'hip-hop in. Ecco cosa è successo!

L'attore Gabriele Lazzaro, ex collega della Luzzi nella soap Vivere, interviene sui social per difendere l'attrice romana e condannare ... (comingsoon)

Massimiliano Varrese è certamente uno degli inquilini delpiù chiacchierati: ex celebrità di fiction e programmi dei primi anni 2000, è diventato un guru dedito alla crescita personale e spirituale e ha deciso di prendere parte alla rinnovata ...... ex collega della Luzzi nella soap Vivere , è intervienuto sui social per difendere l'attrice romana e condannare l'atteggiamento di alcuni concorrenti del. Lazzaro ha poi parlato di ...Un comunicato rilasciato dal team di Beatrice Luzzi ha fornito ulteriori dettagli sulla sua partecipazione al Grande Fratello, mettendo in luce alcuni aspetti significativi dell'esperienza dell'attric ...Le feste non sono ancora finite e gli Inquilini si divertono con due giri al gioco di Natale per eccellenza: tombola ...