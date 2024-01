Grande Fratello | lo staff di Beatrice Luzzi pubblica un comunicato dopo le ultime polemiche | Vogliamo chiarire che

All'interno della casa delnon si placa l'ostilità degli inquilini verso Beatrice Luzzi e, dopo gli eventi di Capodanno, ora, a intervenire è stato il suo staff con un comunicato ufficiale . GF, Beatrice Luzzi ...Lo staff di Beatrice Luzzi è intervenuto dopo gli ultimi accadimenti avvenuti nella Casa del(compresa una frecciatina ad un ex attore di Vivere ). Staff di Beatrice Luzzi interviene: frecciatina contro un collega Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i ...In questi ultimi giorni al Grande Fratello, si è parlato molto del lutto che ha colpito Perla, e la sua famiglia. Perla ha raccontato di avere una sorella gemella, venuta a mancare quando entrambe ave ...La famiglia e lo staff dell'attrice decidono di intervenire pubblicamente per fare delle precisazioni su quanto sta accadendo ...