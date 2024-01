Grande Fratello | il gesto della concorrente innesca la polemica Alfonso Signorini infuriato

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ennesima lavata di testa in diretta che non sarebbe servita assolutamente a nessuno.nel corso29esima puntata del2023 ha ripreso Anita Olivieri, non per le gravità che ha detto dall’inizio del reality, ma per aver parlato a sproposito del battesimo. Forse l’ha preso troppo alla lettera visto ila cui ha preso parte con altri inquilini poche ore fa. Il web si è scatenato in. Per una lunghissima serie di telespettatori la situazione del2023 ha superato ogni limite. Nello spiato appartamento di Cinecittà, sembrano capire sempre fischi per fiaschi ciò che gli viene detto dallo studio. Mentre Beatrice Luzzi veniva isolata, anche da Vittorio Menozzi, a Capodanno ...

Massimiliano Varrese , nel corso di più di tre mesi dalla sua permanenza nella Casa del, sui suoi sentimenti è stato piuttosto volubile, prendendosi prima una cotta per Heidi Baci e poi tornando a parlare della ex moglie e madre di sua figlia, Valentina Melis , ...'Non ho mai avuto relazioni lunghe come le tue. La più lunga è stata di qualche mese'. Vittorio Menozzi si lascia andare a confessioni notturne alvip. E si commuove riavvolgendo il nastro. 'Mi trovavo in Erasmus in Spagna, ma già all'inizio sapevo che sarebbe finita. Perché lei è russa e sapevo che sarebbe tornata nel suo Paese',...Nell'ultimo periodo la casa del Grande Fratello è stata scossa da alcune incomprensioni. Gli spettatori hanno notato che c'è sempre più malcontento da parte ...Nella casa del Grande Fratello, il capodanno 2024 è stato festeggiato con un consueto cenone, balli e musica, ma per qualcuno non si è trattato di una notte di festa come sarebbe ...