Grande Fratello | Beatrice Luzzi contro tutti

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'attrice si sfoga con Fiordaliso e non risparmia (quasi) nessunoal. L'attrice, dopo l'ultima puntata su Canale 5, punta il ditola "strategia per ricompattarsi" adottata da alcuni concorrenti. "Sapevo che mi sarei beccata un sacco di nomination. Ho detto 'burattinaio'" a Giuseppe Garibaldi "e mi hanno fatto

L’ennesima lavata di testa in diretta che non sarebbe servita assolutamente a nessuno. Alfonso Signorini nel corso della 29esima puntata del Grande ... (tuttivip)

Per Beatrice Luzzi , gli ultimi giorni trascorsi all’interno della Casa del Grande Fratello non sono stati per niente facili: durante la serata di ... (isaechia)

Si farà vivo rivelando per la prima volta aldella sua esistenza, ed è pronto a portare ... Legatissima al marito e le figlie, prenderà il trasferimento a Milano come unasfida. Agata ...... una pistolaquanto un accendino, per mostrarla. Poi è partito il colpo accidentalmente", e "...- ha spiegato ancora ai microfoni del canale all news Francesca Delmastro - Che mionon ...Beatrice Luzzi contro tutti al Grande Fratello. L'attrice, dopo l'ultima puntata su Canale 5, punta il dito contro la "strategia per ricompattarsi" adottata da alcuni concorrenti. "Sapevo che mi sarei ...Nella Casa del Grande Fratello , l’isolamento di Beatrice Luzzi durante la notte di Capodanno ha scatenato un’infinità di polemiche. Al riguardo, è intervenuto lo ...