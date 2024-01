Golf | il PGA Tour apre il nuovo anno con il classico | rivisitato | The Sentry

(Di martedì 2 gennaio 2024) Dopo un paio di weekend di assenza torna protagonista il grandemondiale, e lo fa partendo dal PGA. Il più importante dei circuiti inizia il suo 2024 con ilThe, quest’un po’rispetto alla forma canonica che prevedeva al via solo i campioni dell’passato. Rimane uguale però la location, nella meravigliosa cornice di Kapalua sull’isola di Maui (Hawaii). Dopo un decennio con programmazione accavallata tra due anni la FedExCup torna annuale; e in attesa di capire cosa partorirà l’accordo definitivo con il LIV il massimo circuito americano inizia l’era dei Signature Events. Sar8 tornei in stagione, sui campi più storici del circuito americano, con field ristretto, un montepremi esorbitante (20 milioni di ...

