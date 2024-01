Golf | ancora nessun accordo tra Pga Tour e Pif | “Obiettivo unificare e innovare”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Situazionein alto mare nel mondo delper il possibile ma lontanotra il PGAe il Public Investment Fund (Pif), fondo sovrano dell’Arabia Saudita che finanzia la LIV. L’è quello di trovare il modo di creare un circuito globale, senza più divisioni sui green: un quadro non certo aiutato dal recente passaggio alla LIV di Jon Rahm, eroe europeo della Ryder Cup di Roma. Lo scorso giugno era stata annunciata la presenza di unin fase di definizione, in scadenza il 31 dicembre. A fine anno però non è stato finalizzato nulla: al momento il Pgaha avvisato i giocatori che i negoziati proseguiranno anche in questi primi mesi del 2024. Il commissioner del massimo circuito statunitense, Jay Monahan, si è ...

Proseguono le trattative tra il PGA Tour e il Public Investment Fund (Pif), fondo sovrano dell'Arabia Saudita che finanzia la LIV Golf, per trovare un'intesa volta a creare un circuito globale senza p ...