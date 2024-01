Gli scoppia un petardo in faccia | ragazzino di 11 anni perde la vista ad Alfano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Era in un parco e aveva tra le mani fuochi pirotecnici un bimbo di 11 adnel Cilento in provincia di Salerno. L'esplosione di unlo ha investito in pieno volto e gli ha causato un grave ...

Passano le ore e l’inchiesta sulle commesse Anas che coinvolge Denis Verdini , la quale preoccupa non poco il governo (leggi articolo sotto), non ... (lanotiziagiornale)

L'occhioè stato salvato, restando nella sua orbita, ma nonostante il pronto intervento dei medici la vista è andata persa.La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia per un 22enne di Copertino, nel Leccese. Una serata di festa finita all'ospedale ''Vito Fazzi'' di Lecce, dove è stato trasportato d'urgenza in ...A sei mesi di distanza dalla pubblicazione della delibera Arera 250/2023, scoppia il caso delle penali che i venditori possono applicare ai clienti in caso di recesso anticipato da contratti di ...Era in un parco e aveva tra le mani fuochi pirotecnici un bimbo di 11 ad Alfano nel Cilento in provincia di Salerno. L'esplosione di un petardo lo ha invest ...