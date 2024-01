Gli eventi della Royal Family più attesi del 2024 | dai compleanni ai tour reali

Leggi su dilei

(Di martedì 2 gennaio 2024) Lasi prepara ad affrontare unricco di, istituzionali e non. Molti sono già stati programmati, altri al contrario restano un’incognita ma certamente faranno parlare di sé. Del resto, com’è consuetudine, spesso i dettagli vengono celati fino all’ultimo momento per ragioni di sicurezza. Tra glipiùsenza dubbio vi sono alcuniimportanti, incluso quello di Harry che non ha ancora accorciato le distanze dalla famiglia. Il Principe Edoardo compie 60 anni Nato il 10 marzo 1964, il Principe Edoardo si prepara a spegnere 60 candeline in questo. Un traguardo importante per il Duca di Edimburgo che ancora non ha deciso come festeggiare il grande giorno. Conoscendolo non è da escludere che voglia organizzare ...