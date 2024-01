Gli economisti sono sicuri | “Ecco che anno sarà per l’Italia”

(Di martedì 2 gennaio 2024) GliRiccardo Trezzi e Brunello Rosa in un’intervista a ‘Il Foglio’ si proiettano sul 2024 italiano e le ideemolto chiare sul futuro. Il 2024 è unimportante dal punto di vista economico visto che dovrebbe entrare in campo il Patto di stabilità. E, in un’intervista a Il Foglio, Riccardo Trezzi ricorda che “in questi 365 giorni il nostro Paese dovrà avere un rigore fiscale per recuperare mezzo punto di avanzo primario così come nei successivi sei anni“. Le ipotesi deglisulla crescita del– Notizie.com – © AnsaL’economista sottolinea che “questo lo prevede il nuovo Patto di stabilità sottoscritto dal premier Meloni e dal suo governo e che rappresenta il vero motivo per cui i mercatitranquilli“. Rosa: “Per i primi tre anni ci ...

