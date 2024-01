Giuliano Amato | ' La nostra democrazia è a rischio | la destra populista e l' assenza di opposizione sono un segnale'

, in un'intervista a La Repubblica, ha tracciato un bilancio del 2023 del governo Meloni e ha espresso tutte le sue preoccupazioni per la deriva di estrema destra populista dell'Italia. "...Tutti elementi che fanno guardare l'anno appena cominciato "con una buona dose di apprensione", dicein un'intervista su la Repubblica . L'ex presidente del Consiglio, della Corte ...“È difficile che le maggioranze mostrino sensibilità per quelli che sono stati definiti diritti postmateriali quando quelli materiali” non sono ...Una presidente del Consiglio non dovrebbe sbraitare in parlamento, come se fosse una capa di partito. Ci sono regole che poi diventano sostanza, ma che non possono essere innate: vanno accompagnate da ...