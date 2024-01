Giuliano Amato | «In Italia la democrazia è a rischio Il nostro paese può seguire Ungheria e Polonia»

(Di martedì 2 gennaio 2024) La destra populista, l’assenza di un’opposizione capace di contenerla, le fragilità democratiche. Tutti elementi che fanno guardare l’anno appena cominciato «con una buona dose di apprensione», dicein un’intervista su la Repubblica. L’ex presidente del Consiglio, della Corte costituzione e dell’Agcom guarda al “movimento” di Giorgia Meloni con preoccupazione. «Quella di Fratelli d’e della Lega continuiamo a chiamarla destra, ma di sicuro non ha la cultura politica di Reagan né della Thatcher né di Major. È un’altra cosa, che ha che fare con l’ideologia dell’ostilità e del rancore». La presidente del Consiglio è riuscita, a detta di, a «raccogliere scontentezze di varia natura: i perdenti di una battaglia lontana, i nostalgici di un fascismo che non c’è più, e i perdenti di oggi, ...

