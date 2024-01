Giroud | 'Sono felice al Milan | non guardo oltre questa stagione Scudetto? C'è tanta concorrenza'

(Di martedì 2 gennaio 2024) Olivier, attaccante del, è stato eletto come atleta dell'anno da Le Dauphiné Libéré nella sua Savoia....

Aldo Serena , ex giocatore e attaccante, ha parlato della situazione del Milan al Corriere della Sera L’ex giocatore Aldo Serena sulle pagine del ... (calcionews24)

Giorgio Scalvini , difensore dell' Atalanta , si è così espresso a Radio Serie A in vista della sfida contro il Milan: "Bastoni?... (calciomercato)

Mi sento bene, anche a 37 anni ,felice in questa squadra. Scudetto La concorrenza è ...parla della prossima sfida di Europa League contro il Rennes di Mandanda . ' Io e Steve ci siamo ...I rossoneriterzi in classifica di Serie A con 36 punti e hanno il secondo miglior attacco del ... Nava, Florenzi, Kjaer, Nsiala, Bartesaghi, Loftus - Cheek, Krunic, Zeroli, Pulisic,, Leao. ...Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato eletto come atleta dell'anno da Le Dauphiné Libéré nella sua Savoia. Il centravanti del Diavolo e della Francia di Deschamps, ha parlato di se stesso e de ...Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato così del futuro e della lotta Scudetto. Queste le sue dichiarazioni Olivier Giroud, eletto atleta dell’anno da Le Dauphiné libéré nella sua Savoia, ha ...