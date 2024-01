Girona vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il, che sta volando alto, dovrà testare le sue credenziali per il titolo quando accoglierà l’all’Estadi Municipal de Montilivi per la gara di mercoledì 3 gennaio della Liga. Mentre ilsiede insieme al Realin testa alla classifica, l’Atleti è a sette punti di distanza in terza posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha la possibilità di rendere il 2024 l’anno più memorabile nella storia del club, dopo essersi messo saldamente in gioco per il titolo con 14 vittorie, tre pareggi e ...