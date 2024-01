Gioconda Fappiano l’ultima scoperta di Raimondo Di Maio l’inventore degli autori esordienti

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 gennaio 2024) Manca nel nostro panorama letterario– nel senso latino –: a Napoli invece abbiamo il libraio-editoreDiche svolge questa abilità artigianale con lentezza e maestria. Dopo avere scoperto la narratrice Emma de Franciscis e il suo “L’uomo che attraversò tre secoli”, la sua Dante&Descartes edita “I sette racconti (pagg. 136; euro 10)” diche sarà presentato il 4 gennaio a Cerreto Sannita (ore 17; a Palazzo del Genio) alla presenza dell’autrice e dell’editore partenopeo. Storie in apparenza minime diStorie in apparenza minime di donne e uomini che inseguono amore e riscatto sociale in una logica di miglioramento della condizione ...