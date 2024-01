Giocano coi petardi | ragazzino di 12 anni perde una mano

(Di martedì 2 gennaio 2024) A Capodanno undi 12ha perso unaper lo scoppio di un petardo. È accaduto a Felino in provincia di Parma. Lo riporta la Gazzetta di Parma, spiegando che è rimasto ferito anche un amico coetaneo. Ieri pomeriggio un gruppetto di adolescenti si è ritrovato in una strada isolata dietro un centro commerciale per continuare ...

Accompagnati dai rispettivi genitori, tre giovani sono stati visitati dai medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Fiorini dopo essere rimasti feriti ...