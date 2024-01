Gino Cecchettin si affida a un’agente | tutti i dettagli

(Di martedì 2 gennaio 2024), padre di Giulia, la ragazza uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, avrebbe assunto, che d’ora in avanti si occuperà dei suoi rapporti con la stampa, e a cui saràto tutto ciò che riguarda la comunicazione con l’esterno. Si tratta di Barbara Barbieri, membro della Andrew Nurnberg, una famosa agenzia letteraria londinese che si occupa di scrittori di tutto il mondo. Fra i clienti di Barbieri ci sono ad esempio gli scrittori Donato Carrisi e Alessandro D’Avenia. A riferire la notizia, il Gazzettino, che riporta anche la prima dichiarazione di Barbieri dopo l’assunzione dell’incarico: “Il signorha bisogno di riposare. In questi giornisi è preso una vacanza e non se la sente di rilasciare interviste e ...

Gino Cecchettin si è affida to ad un’agenzia di comunicazione che d’ora in poi curerà i suoi rapporti con la stampa. […] (perizona)

Si torna a parlare della famiglia Cecchettin , ma non della povera Giulia uccisa lo scorso 11 novembre dal suo ex fidanzato Filippo Turetta ora ... (tvzap)

si affida alla Andrew Nurberg , che curerà la sua comunicazione. Il padre di Giulia , uccisa da Filippo Turetta , ha ora un'agente che si chiama Barbara Barbieri e che lavora per un'..., il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex Filippo Turetta, si è preso una pausa dal lavoro e ora si è affidato a un' agenzia di comunicazione di Londra, che è anche ...L’altra possibilità, scartando il pessimismo e la disperazione, è sperare come cristiani, vale a dire attendere in modo vigile e operoso che si compiano le promesse del Signore Gesù, non solo alla ...Gino Cecchettin si affida ad un'agenzia di comunicazione che tratta scrittori e autori di fiction, la Andrew Nurberg di Londra: la sua agente è Barbara Barbieri ...