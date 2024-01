Gino Cecchettin ha deciso di affidarsi a una agenzia di comunicazione per i rapporti con i media

(Di martedì 2 gennaio 2024) VENEZIA –, il papà di Giulia, uccisa a 22 anni in Veneto dall’ex fidanzato Filippo Turetta, hadia unadiper curare icon la stampa: si tratta della Andrew Nurberg di Londra, struttura che si occupa anche di scrittori e autori di fiction. Negli ultimi giorni è stata infatti l’agente Barbara Barbieri a rispondere ai giornalisti che volevano contattarlo: “Il signorha bisogno di riposare”, ha fatto sapere. “In questi giorni si è preso una vacanza, non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni”. Da una parte un segno che il padre di Giulia intende diradare i suoi contatti con il mondo dell’informazione. D’altra parte, però, anche il segno che la vicenda è diventata ...

di Jakub Stanislaw Golebiewski Apro uno dei diversi quotidiani online che leggo prima di recarmi a lavoro ed intercetto una notizia riguardante, padre di Giulia, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, riguardate l'ingaggiato un'agente, Barbara Barbieri, che d'ora in avanti curerà i rapporti con la stampa. Questa ...si affida alla Andrew Nurberg , che curerà la sua comunicazione. Il padre di Giulia , uccisa da Filippo Turetta , ha ora un'agente che si chiama Barbara Barbieri e che lavora per un'...Un’indiscrezione riporta che il padre di Giulia sarà seguito dell’agenzia inglese Andrew Nurnberg che ha tra i suoi clienti scrittori e attori ..."Un modo per dare voce a Giulia, poter raccontare la sua storia e sensibilizzare". La riflessione su Speakers' corner ...