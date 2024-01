Giappone | l’aereo della Japan Airlines in fiamme sulla pista dell’aeroporto dopo la collisione con il velivolo della Guardia costiera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il ministero dei Trasportise ha ordinato la chiusura temporaneadi Haneda a seguitotradi linea, con a bordo quasi 400 passeggeri, e un aeromobile. Le immagini in tempo reale dell’emittente pubblica Nhk mostrano il vettore ancora avvolto dalledi atterraggio, e gli idranti utilizzati dai 70 camion di pompieri impiegati per l’emergenza. Le autorità governative hanno avviato un’indagine interna per stabilire le cause dell’incidente. L’ultimo disastro aereo insi è ...