Giappone | la terra trema Sfollati e incubo tsunami

(Di martedì 2 gennaio 2024) Sisma nella penisola di Noto, a 500 km da Tokyo: 2 morti, in 6 sotto le macerie. Migliaia nei rifugi, centrali nucleari ok

USA, Giappone e Corea del Sud terranno esercitazioni aeree congiunte . I tre paesi stanno aumentando la loro cooperazione per far fronte alle ... (periodicodaily)

Prosegue la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Giappone, con il secondo incontro bilaterale con il ministro ... (strumentipolitici)

Prosegue la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Giappone, con il secondo incontro bilaterale con il ministro ... (strumentipolitici)

Prosegue la missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Giappone, con il secondo incontro bilaterale con il ministro ... (strumentipolitici)

L'Italia raccoglie il testimone dal, dopo il vertice di Hiroshima tra i leader, dello ... spiegando che "il Sud del mondo sarà centrale", tanto più in Puglia, "unasimbolo dell'abbraccio ...vedi anche Terremoto in, vittime e feriti Cosa è successo Ieri è stato un Capodanno di paura indove laè tornata a tremare per oltre un minuto, scossa da un terremoto di ...Il bilancio delle vittime del potente terremoto avvenuto lunedì nel Giappone centrale è salito a 30, secondo le autorità della prefettura di Ishikawa, epicentro del sisma.La federazione giapponese ha emanato la lista dei convocati per la Coppa d'Asia che si giocherà in Qatar dal prossimo 12 ...