Giappone | collisione tra due aerei | inferno di fuoco sulla pista | a bordo 400 passeggeri | Video

(Di martedì 2 gennaio 2024) Drammatico incidente aereo allo scalo Haneda di Tokyo dove due velivoli sono entrati in. I 359dell'aereo di linea della Japan Airlines (Jal) sono tutti salvi secondo quanto riferiscono i mediasi: tutti idel velivolo, inclusi otto bambini, sono stati evacuati prima che l'aereo fosse completamente avvolto dalle fiamme e si spezzasse in due. Secondo le informazioni sinora fornite dai media locali, l'incidente è stato provocato dallatra l'aereo di linea e un velivolo militare, che si è verificata attorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia). L'aereo della Jal, proveniente dall'aeroporto New Chitose dell'Hokkaido, nel nord del, aveva appena toccato terra quando si è scontrato con un secondo velivolo, un aeroplano della Guardia ...

La collisione è avvenuta intorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), quando entrambi i velivoli erano in ... Quest'ultimo è uno degli aeroporti più trafficati di tutto il Giappone. Un aereo della Japan Airlines e' in fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Il velivolo si è spezzato in due.