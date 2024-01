Giappone | aereo in fiamme a Tokyo | palla di fuoco in pista – video

Un aereo della Japan Airlines è in fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Secondo un portavoce della Japan Airlines, l’ aereo in fiamme ... (panorama)

L'ultimo disastroinsi è verificato nel 1985, quando un jumbo jet della Japan Airlines, decollato a Tokyo e diretto a Osaka, si è schiantato nella prefettura di Gunma uccidendo tutte ...Da decenni ilnon subisce un grave incidente. Il peggiore mai avvenuto risale al 1985, quando un Jumbo della JAL che volava da Tokyo a Osaka si schiantò nella regione centrale di Gunma,...Incidente aereo all'aeroporto di Tokyo: Airbus si scontra con velivolo della Guardia Costiera in partenza per portare gli aiuti nelle aree del terremoto.L’aereo procede per diversi metri in fiamme fino a fermarsi. L’Airbus era decollato da Sapporo per il volo JL516 con destinazione Haneda, il principale scalo del Giappone e uno dei più trafficati dell ...