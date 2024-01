GF Vip | il gesto della concorrente innesca la polemica Alfonso Signorini infuriato

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’ennesima lavata di testa in diretta che non sarebbe servita assolutamente a nessuno.nel corso29esima puntata del Grande Fratello 2023 ha ripreso Anita Olivieri, non per le gravità che ha detto dall’inizio del reality, ma per aver parlato a sproposito del battesimo. Forse l’ha preso troppo alla lettera visto ila cui ha preso parte con altri inquilini poche ore fa. Il web si è scatenato in. Per una lunghissima serie di telespettatori la situazione del Grande Fratello 2023 ha superato ogni limite. Nello spiato appartamento di Cinecittà, sembrano capire sempre fischi per fiaschi ciò che gli viene detto dallo studio. Mentre Beatrice Luzzi veniva isolata, anche da Vittorio Menozzi, a Capodanno Anita Olivieri Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi e Marco ...