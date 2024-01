GF | Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini | «Lei è pazzesca | mi sto rendendo conto che?»

(Di martedì 2 gennaio 2024)Lasonopiù complici. Tra i due gieffini è in corso un riavvicinamento e in questi giorni hanno avuto modo di confrontarsi sul loro passato....

, nel corso di più di tre mesi dalla sua permanenza nella Casa del Grande Fratello , sui suoi sentimenti è stato piuttosto volubile, prendendosi prima una cotta per Heidi Baci e ...Anzi, vorrei trovarmi di fronte ad Anita, Garibaldi,(finalmente) e Rosanna Fratello. Vorrei un freeze di mezz'ora per mettere un po' di persone al proprio posto. #casaluzzi ...Rosy Chin è rimasta delusa nel vedere Fiordaliso trascorrere sempre più tempo con Luzzi. Nel corso di una conversazione avuta con Marco Maddaloni, la chef italo-cinese ha cercato di capire ...Ogni edizione del Grande Fratello si distingue per le dinamiche e per i concorrenti che la contraddistinguono. Ma cosa succede tra Massimiliano e Monia