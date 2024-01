GF 2023 | offese pesanti di Anita Olivieri a Beatrice Luzzi | Alfonso Signorini non interviene

(Di martedì 2 gennaio 2024)durante la puntata del Grande Fratellodi sabato 30 dicembresi è lasciata andare a gravi esternazioni nei confronti di, senza però cheabbia speso una parola per quanto successo. L’attrice ha risposto a tono senza indietreggiare, seppur si sia dovuta difendere dalle accuse di molti inquilini. Tutto ciò non è stato visto di buon occhio dal pubblico, che si è nuovamente lamentato nei confronti di alcuni concorrenti. GFoffendedopo aver visto il video die Vittorio Menozzi e della ...

Le primesono arrivate già durante il riscaldamento e in quel tratto, in particolare, ogni volta che passavo venivo preso di mira. Quando è troppo è troppo". Var der Poel, iridato nelnel ...Nella serata di sabato 30 dicembreper la prima volta in questo mese il Grande Fratello non ha dovuto confrontarsi con la forte ...minacciando di abbandonare la casa dopo aver sentito ledi ...Nicola Porro ama insultare e diffamare, quindi non stupisce abbia trascorso l'ultimo dell'anno a sbraitare che lui ritiene che la Ferragni e la leader dell'opposizione sarebbero "il peggio dell'anno".Dall’annata straordinaria di Spalletti allo sgobbone Inzaghi, dall’eterna sufficienza di Allegri a Pioli capro espiatorio perfetto: top e flop dell’anno che ci lasciamo alle spalle ...