Getafe-Rayo Vallecano | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

(Di martedì 2 gennaio 2024)è una gara valida per la diciannovesima giornata dellae si gioca martedì alle 17:00: tv,Non si può parlare in questa partita del fattore campo, visto che il match verrà giocato in uno stadio diverso da quello dove, di solito, gioca le proprie partite casalinghe il. Però, questo, oggettivamente cambia anche poco. Per un motivo lineare, senza dubbio: la formazione che gioca “in casa” ha delle qualità importanti che la classifica dimostra. Mayoral del(Lapresse) – Ilveggente.itSono sei i punti di differenza che dividono le due. E il momento che stanno vivendo le due squadre indica anche una cosa: ilsta davvero bene e potrebbe riuscire ...

Il 2024 calcistico in Spagna inizierà con una sfida molto interessante, in uno scenario atipico: il Getafe doveva “scegliere” l’incontro deputato a ... (infobetting)

In Spagna c'è un allenatore che in pochi anni ha portato il, la quarta squadra di Madrid (la più povera, le altre sono Real Madrid, Atletico Madrid eVallecano) dalla seconda divisione spagnola alla Liga e l'anno dopo nientemeno che al quinto posto.Calcio in tv oggi 2 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 17.00Vallecano (Liga) - DAZN 19.15 Real Sociedad - Alaves (Liga) - DAZN 20.30 West Ham - Brighton (...Getafe-Rayo Valecano, Real Sociedad-Alavés y Valencia-Villarreal serán los encuentros de la decimonovena fecha de LaLiga que reanudarán ...Getafe-Rayo Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici ...