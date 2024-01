Gerrard | Lampard | Rooney | è più facile vincere da calciatori che da allenatori Telegraph

(Di martedì 2 gennaio 2024) L’Inghilterra non ha avuto il ricambio generazionale in panchina che tutti si aspettavano, visti i grandiprodotti negli ultimi vent’anni. Ilscrive a proposito di: “Come tecnici, quella generazione di talenti che ha vinto Premier League e Champions League, non ha mai replicato il successo in panchina, scoprendo chedanon è, ad esempio, si sono affrontati solo una volta come tecnici, quando l’Aston Villa ha sconfitto l’Everton la scorsa stagione. Wayneè stato oggi esonerato con il Birmingham City;è durato un anno all’Aston Villa, mentresulla panchina ...

Non lo è die Scholes, e non lo sarebbe nemmeno se vincesse la Liga, la Champions League e Euro 2024. Questi giocatori lo hanno fatto per anni e anni, sono sempre stati i più grandi ...Non lo è die Scholes, e non lo sarebbe nemmeno se vincesse la Liga, la Champions League e Euro 2024. Questi giocatori lo hanno fatto per anni e anni, sono sempre stati i più grandi ...Tuttavia, il centrocampista dei Blancos non convince tutti. O almeno, non al livello che ci si aspetta da lui. Michael Owen, che sa cosa significa giocare al Santiago Bernabéu, non lo vede ancora al ...La leggenda del calcio inglese ha abbassato gli animi: "Bellingham Non è il migliore, ha ancora tanto da dimostrare" ...