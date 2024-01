Genova | per la Procura Nada Cella uccisa con una pinzatrice | il 25 febbraio Cecere a processo per l' omicidio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Udienza fissata il 25per ila Annalucia, la donna indagata per l'di, la segretariail 6 maggio del 1996 nello studio del commercialista di via Marsala a Chiavari dove lavorava. Con lei saranno processati per favoreggiamento anche il commercialista

L'Inter va al Ferraris di Genova nella 18ª giornata di Serie A con una Missione chiara in mente: trovare tre punti per chiudere al... (calciomercato)

Fondamentale è poi il potenziamento della linea Adriatica, avrebbe un effetto pari al Terzo Valico apoter fare tutto ciò la base di partenza è snellire l'iter autorizzativo. Se penso che ...Braccato dai Carabinieri che hanno visionato le videocamere di sorveglianza presenti nella zona da […] Cultura e Spettacoli Savona Il Papa a, pullman da Savonal'occasione Posted on ...con Lautaro in campo ad intermittenza e con sole 9 gare su 38 disputate per intero - il Toro è stato finora assente in appena 8 partite, nelle quali i nerazzurri hanno raccolto "solo" 7 vittorie ed un ...Beauty News gennaio 2024: inizia il nuovo anno e, con esso, si risveglia la bellezza, tra iniziative benefiche e nuovi appuntamenti ...