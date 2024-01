Genoa-Inter | non si placano le polemiche | Marelli | “Il gol nerazzurro era da…”

(Di martedì 2 gennaio 2024)terminata con il punteggio di 1-1 è andata in archivio già da qualche giorno, ma non sileverso l’arbitro, in particolar modo sul vantaggio. Il gol di Arnautovic sembra essere (non ci sono in effetti troppi dubbi) viziato da una irregolarità. Dopo il vantaggio dell’è comunquea arrivato il pareggio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Vigorito c’è, ora uno tra Ranocchia e Lupertoin cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggiin dieci salteranno la sfida di sabato Dove vederein diretta ...

Ieri sera, su Dazn, è andato in onda il solito appuntamento settimanale Open Var, in cui vengono ascoltati i pareri di arbitri o ex arbitri ... (sportface)

Tra le big l'unica a incrementare nettamente il valore della propria squadra è l', mentre si sono svalutate Juventus, Napoli, Milan e Roma. Tra le sorprese in positivo troviamo Bologna e. ...Lautaro è un giocatore importante per l'e lo si è visto nelle due gare contro Lecce ein cui era assente: per lui è pronto un ricco rinnovo Lautaro è un giocatore importante per l'e lo si è visto nelle due gare contro ...Da oggi ufficialmente parte il calcio mercato invernale che si protrarrà sino alle ore 20 del 31 gennaio. Ripartono le voci, più o meno vere, attorno alle squadre e ovviamente ...Genoa-Inter terminata con il punteggio di 1-1 è andata in archivio già da qualche giorno, ma non si placano le polemiche verso l’arbitro, in particolar modo sul vantaggio nerazzurro. Il gol di ...