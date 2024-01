Genoa | Gilardino sorride | niente Coppa d'Africa per Ekuban

"Mi auguro non vada via nessuno e che la società possa fare un sacrificio - aveva dettodopo la gara contro l'Inter - allo stesso tempo capirei la società se dovesse fare un sacrificio in ...... i contatti per Bonucci riprendonoRiprende quota l'ipotesi, che era stata ventilata già in ... A, nel caso la sua partenza venisse confermata, servirebbe un sostituto di un certo spessore ...Le avversarie del Picchio si preparano a rinforzare i rispettivi organici. Venezia e Bari/Spezia cercano di acquisire rispettivamente Cheryshev, Ullman, Puscas e Jagiello. Il Sudtirol è pronto ad acco ...C'è un possibile déjà-vu che si profila all'orizzonte di Pablo Galdames. Il centrocampista cileno del Genoa potrebbe infatti ripetere a distanza di dodici mesi il medesimo tragitto percorso un anno fa ...