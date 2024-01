Genoa | Dragusin verso il Tottenham | idea Bonucci

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilpotrebbe cambiare volto alla difesa in questo mercato invernale:è sempre più vicino ale l’ultimaIlpotrebbe cambiare volto alla difesa in questo mercato invernale:è sempre più vicino ale l’ultimaSecondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i rossoblù starebbero pensando a questo cambio. Dagli Spurs arriverebbero 30 milioni da poter reinvestire e fare una bella plusvalenza, mentre in entrata ci sarebbe proprio l’ex Juve siccome ha voglia di tornare in Serie A.