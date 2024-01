Gennaio ' caldo' per medici e infermieri | pronti nuovi scioperi nel 2024

Si è chiuso con il pareggio per 1-1 sul campo del Genoa il 2023 dell' Inter . Ai nerazzurri, a Marassi, non è bastato il primo gol in campionato di ... (today)

" Nei prossimi giorni discuteremo per una nuova data del primo sciopero 2024 , a fine- afferma all'Adnkronos Salute Guido Quici, presidente del sindacato dei medici Federazione Cimo - Fesmed ......nei sistemi sonori del secolo scorso per riprodurre la musica in modo molto armonico e, ... si saprà di più al Ces 2024 che debutterà fra una settimana, il 9. Articoli più letti Torna ...Una donna 71enne è arrivata morta all'ospedale di Civita Castellana (Viterbo), portata lì dal marito. Non si esclude l'ipotesi di femminicidio ...Tanti gli eventi in programma a Padova e nei comuni del territorio in occasione della Festa della Befana per regalare a bambine e bambini grande divertimento, fra tradizione e magia. Monselice – Merca ...