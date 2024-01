Gaza | migliaia di palestinesi tornano a nord della Striscia dopo ritiro alcuni soldati Israele

"Le prime persone per cui mi è venuto in mente di pregare sono state il popolo ebraico", ha detto a jewishroots.net. "Stavo pregando: 'Oh Dio, ... (247.libero)

"E' per noi grave che Ella nel Suo messaggio riduca il genocidio in corso a 'un'azione militare [di Israele] che provoca anche [evidenziazione nostra]di vittime civili e costringe, a, ...Anche Zvi Yehezkali , che invoca lo sterminio di massa e indiscriminato di, non è più così ... non solo la vita di molti dei rapiti ma anche la vita didi bambini palestinesi innocenti ...La regione è stata teatro di recenti conflitti, e molte abitazioni e rifugi sono stati presi di mira, causando un numero significativo di vittime. Tuttavia, nonostante la devastazione, molte persone m ...Con la guerra a Gaza che rischia di trasformarsi in un pantano inestricabile, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dovuto incassare all’inizio dell’anno una clamoroso umiliazione dalla Corte Supr ...