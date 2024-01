Gaza | cosa immortala il drone | immagini impressionanti

... nel centro della Striscia di. 02 gen 01:15 Marina Usa conferma: portaerei Ford rientrerà dal ... L'unicache gli Stati Uniti possono fare è 'smettere di sostenere i crimini israeliani e ...Parla Rosatorimane del G7 giapponese in vista di quello italiano Risponde Mayer Ecco Semi7, ... Tripodi spiega la strategia del governo italiano De - escalation priorità a, stabilità ...La Marina americana sta riportando negli Stati Uniti la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande nave da guerra del mondo, inviata nel Mar Mediterraneo orientale dopo l'attacco di ..."In merito a talune dichiarazioni rese da un magistrato - espresse su social media al di fuori di canali istituzionali e che non rappresentano in alcun modo posizioni dell'Istituto - la questione verr ...