Gallant | Falsa la sensazione che stiamo per fermarci | Gaza | nuova proposta di Hamas sugli ostaggi ma Israele la respinge

02 gen 13:39 Israele,: "la sensazione che stiamo per fermarci" 'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se non prevaliamo in maniera netta non potremmo resistere nel Medio Oriente'. ...continua a criticare tale decisione ogni volta che viene menzionata la situazione al ... È stata creata unaimmagine che sarebbe stato possibile arrivare all'ultimo degli Hamasnik in poche ...''La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se non prevaliamo in maniera netta non potremmo resistere nel Medio Oriente'': lo ha affermato oggi il ministro della difesa israeli ...«'La sensazione secondo cui noi staremmo per fermarci non è giusta. Se non prevaliamo in maniera netta non potremmo resistere nel Medio Oriente»: lo ha affermato oggi il ministro della difesa israelia ...