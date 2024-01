Galatasaray | Ziyech può già andare via

(Di martedì 2 gennaio 2024) L'avventura aldi Hakimsarebbe già al capolinea dopo soli pochi mesi in Turchia. L'ex Chelsea avrebbe chiesto...

Commenta per primo L'avventura aldi Hakimsarebbe già al capolinea dopo soli pochi mesi in Turchia. L'ex Chelsea avrebbe chiesto la cessione, lo scrive Ntvspor .Le probabili formazioni di- Fenerbahce(4 - 2 - 3 - 1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Yilmaz; Demirbay, Torreira;, Akturkoglu, Zaha; Icardi. Allenatore: Okan Buruk ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Galatasaray'in sezon basinda Premier Lig devi Chelsea'den kadrosuna kattigi ve çok sey bekledigi Fasli yildiz Hakim Ziyech zaman zaman iyi performanslar ortaya koysa da çogunlukla beklentilerin altind ...