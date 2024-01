G7 | parte la presidenza italiana Lo speciale di Formiche net

Leggi su formiche

(Di martedì 2 gennaio 2024) Inizia ladel G7, dopo quella dello scorso anno del Giappone. I sette Paesi più sviluppati si dovranno confrontare su molti temi importanti. Si tornerà a parlare del conflitto in Ucraina, di immigrazione, di Africa, della crisi in Medio Oriente e della regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Il primo appuntamento è previsto a Capri, riunione dei ministri degli Esteri dal 17 al 19 aprile. Poi il dibattito passerà fra i ministri dell’Economia dal 23 al 26 maggio in Puglia, nella Valle d’Itria, a Borgo Egnazia, stesso luogo scelto da Giorgia Meloni per il vertice dei capi di Stato e di governo dal 13 al 15 giugno. Il dossier fondamentale per l’Italia, ha annunciato la premier, sarà l’Africa, in continuità con il suo intervento all’Onu nel settembre del 2023 e con il Piano Mattei. L’ottica è quella di portare Roma ad adempiere ...